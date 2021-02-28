Банковский аналитик предрек плавный рост ставок по вкладам в 2021 году

Москва, 28 февраля. Большинство российских банков в ближайшее время собираются предложить россиянам «весенние акции», рассказал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

По словам эксперта, ожидается повышение ставки по вкладам в течение этого года. О сезонном изменении уже заявили Россельхозбанк, ОТП, Альфа-банк и Банк «Открытие». Весенние и акционные вклады готовят «Санкт-Петербург», Совкомбанк и Промсвязьбанк (ПСБ), информирует РИА Новости.

Не планируют в ближайшее время повышать ставки по вкладам: РНКБ, «Русский Стандарт», «Зенит», «Ак Барс», «СМП банк» и «Уралсиб». В организациях утверждают, что их предложения соответствуют рынку, заявил Дужинский.

В ВТБ заявили о соответствии ключевой ставки ЦБ РФ. Банк «Хоум Кредит» и Сбербанк не прокомментировали свои планы на грядущую весну.

Отечественные банки в январе ужесточили одобрение на выдачу кредитных карт до многолетнего минимума — положительный ответ получили только 28% заявителей. Бюро кредитных историй «Эквифакс» отмечает, что таким образом количество выданных кредиток сократилось в стране в два раза.