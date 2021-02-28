Жертвами пожара в лагере беженцев «Аль-Хол» в Сирии стали не менее четырех человек

Дамаск, 28 февраля. Сильный пожар произошел в лагере беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии.

В результате пожара погибли не менее четырех человек, включая одного ребенка. 18 человек доставили с ожогами средней степени тяжести в госпиталь. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за использования некачественного топлива для обогрева жилищ, передает агентство SANA.

В «Аль-Холе» содержатся семьи пленных боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Там находится 64 373 человека, из которых 24 223 — сирийцы, 30 606 — иракцы, еще 9 544 — граждане других стран.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей подвела итоги 26 февраля и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике (САР). Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии подразделения Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные в районе населенного пункта Дадих на востоке провинции и другие события.

1 Организация запрещена на территории РФ.