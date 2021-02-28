«Люблю актерские посиделки»: Гузееву заметили в компании с Ардовой и Кюрдзидисом в ресторане

Москва, 28 февраля. Ведущая шоу «Давай Поженимся» была замечена в грузинском ресторане в компании коллег-артистов. За столом с ней сидели актеры Анна Ардова и Эвклид Кюрдзидис. «Обожаю эти актерские посиделки», — призналась Гузеева.

Компания весело провела время, актеры дурачились, хохотали, играли на гитаре, пели песни, причем не только на русском, но и на грузинском и французском языках. Естественно стол ломился от традиционных грузинских блюд. Хинкали, шашлыки и аджабсандалы выстроились в несколько рядов. Лариса отметила, что готова была в этот день позабыть про свою диету. Совсем недавно телеведущая отмечала прибавление в весе и заявила, что ей пора похудеть.

«Друзья, невозможно вернуть утраченную молодость, но нажратые килограммы сбросить реально. Я ухожу в голод. Дождитесь», ­ — ранее писала Гузеева в своем Instagram.

Возможно, что актриса решила прекратить диету, и из-за комплиментов, которыми осыпали ее тогда поклонники.

В instagram звезды, ее подписчики оставили немало комплиментов, отмечая, что она «прекрасна в любых килограммах», и советовали не голодать, а переходить на режим здорового питания и заниматься спортом.

Актер Эвклид Кюрдзидис и ведущая «Давай поженимся!» давно дружат. В этот раз они сели за столом вместе, актер осыпал свою подругу комплиментами, а потом специально для нее исполнил песню.

«Просто ни почему мы собрались! Вот просто так! Нам так захотелось!» — подчеркнула Лариса Гузеева.

Ранее ФАН писали о том, как Гузеева показала фанатам фото, которое ненавидит до глубины души.