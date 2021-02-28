Психолог Варская рассказала, как не переедать на фоне стресса

Москва, 28 февраля. Психолог Наталья Варская рассказала о проблеме переедания на фоне стресса и поделилась советом, как избавиться от тяги побороть переживания с помощью еды.

Специалист отметила, что склонные «заедать» переживания люди обычно подвержены различным зависимостям. Однако, как наиболее простую, они выбирают пищевую.

«Что он получает от еды? Удовольствие. Так же, как и все остальные зависимые люди. А человек — это фабрика гормонов. Эти процессы — психологические, эндокринные, гормональные — всегда вместе», — сообщила в беседе с RT Варская.

Справиться с пагубной привычкой поможет консультация со специалистом или смена доминанты (приносящее положительные эмоции безобидное занятие), отметила психолог. Полезным может оказаться нахождение на природе или посещение музеев.

Ранее СМИ сообщили, что число граждан с психическими расстройствами в России возросло из-за режима самоизоляции в условиях пандемии. Это вызвало рост показателей спроса на услуги психологов.