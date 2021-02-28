Поразительное сходство: Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Нью-Йорк, 28 февраля. В Сети появились фотографии, на которых голливудская актриса Кристен Стюарт примерила на себя роль принцессы Дианы. Пользователи соцсетей отмечают невероятное внешнее сходство.

Кадры со съемок художественного фильма «Спенсер» появились в интернете. Об этом сообщает сайт Elle. Главную роль в киноленте исполнит актриса Кристен Стюарт, которая известна благодаря своему участию в экранизации книг «Сумерки». На фотографии девушка идет по улице. Она одета в клетчатый твидовый пиджак, черную юбку до колен и кроссовки. Образ актрисы подобран настолько точно, что ее можно легко спутать с принцессой Дианой.

Съемки фильма «Спенсер» начались летом 2020 года. Режиссером выступает чилиец Пабло Ларраин. На пост сценариста назначен Стивен Найт, который ранее работал над сериалами «Табу» и «Острые козырьки». По сюжету действие картины происходит в 90-е годы. В ней рассказывается о рождественских выходных в Сандрингеме в 1991 году, во время которых принцесса Диана после 15-летних отношений решила развестись с принцем Чарльзом.

«Спенсер» — это погружение в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент своей жизни. Это физическое подтверждение сторон ее характера, которые начинаются с ее фамилии - Спенсер. Это мучительное усилие для нее, чтобы вернуться к себе, поскольку Диана пытается удержать то, что имя Спенсер значит для нее», — сказала она Стюарт о проекте.

Биографический байопик должен быть снят к началу лета 2021 года. На данный момент съемки проходят в городе Дюльмен, Германия. Основной локацией является замок Марквардт, который воссоздаст на экране Сандрингемский дворец.

Фильм «Маша» ранее оказался единственной картиной из России, которая попала в конкурсную программу предстоящего кинофестиваля в Майами (США).