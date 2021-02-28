Тодоренко оперным пением изгнала Родригеса и Ревву из «тайной комнаты»

Москва, 28 февраля. Телеведущая Регина Тодоренко в своем Instagram-аккаунте поделилась забавной историей, которая произошла с ней и шоуменами Тимуром Родригезом и Александром Реввой на съемках.

Во втором сезоне шоу «Маска» телеведущая Регина Тодоренко занимает кресло в жюри вместе с Тимуром Родригезом и Александром Реввой. Для очередного выпуска стилисты преобразили ее в жгучую брюнетку с каре. Жена Влада Топалова поделилась с подписчиками забавным видео, снятым в ходе рабочего процесса. Она, будучи в туалете, спела отрывок из оперной композиции «Con te partirò». По ее словам, таким образом она пыталась «выкурить» коллег по собственной нужде.

«Тот случай, когда все кабинки в туалете заняты, а ты уже часа три терпишь, — объяснила она свое поведение в сторис. — Изгоняю голосом из туалета Тимура и Ревву».

В комментариях подписчики восхитились талантом звезды тревел-шоу «Орел и Решка». Стоит отметить, что впервые свои вокальные способности она показала на шоу “Голос 4”, где спела “Ноченьку” Тины Кароль на слепых прослушиваниях.

«Как будто на концерт сходила», — написала @annanelson79. «Талантливый человек талантлив во всем», — убеждена @zoe_genn. «Срочно в певицы — огонь». —читает @i.magerramova. «Ну и голосище», — удивилась @tusiaptichkina.

Накануне Федеральное агентство новостей писало о том, что Тодоренко впервые спела с мужем Владом Топаловым на одной сцене. Однако блогер не уточнила, где именно им удалось исполнить хит.

Певица Любовь Успенская ранее также выпустила клип на свою новую песню «По полюшку». Об этом сообщает телеканал RT.