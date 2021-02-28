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Депутат Бессараб намерена добиться запрета вылова морских млекопитающих

Депутат Бессараб намерена добиться запрета вылова морских млекопитающих

Москва, 28 февраля. Депутат ГД РФ Светлана Бессараб предложила проект закона, который запретит вылов морских млекопитающих, в том числе в культурно-просветительских целях.

Документ, как пишут «Известия», готовится к рассмотрению в Госдуме в первом чтении. Политик отмечает, что во многих государствах вылов этих животных уже запрещен по соображениям морали и этики. Научное сообщество до сих пор не подтвердило лечебный эффект дельфинотерапии, а потребность дельфинариев в млекопитающих только способствует браконьерству.

«Некоторые ситуации абсурдны: дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, государственные органы изымают его, а затем передают «на ответственное хранение» дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно», – объяснила Бессараб.

Принятие закона, по мнению автора, приведет к закрытию дельфинариев. Они исчезнут не сразу, так как многих животных уже нельзя реабилитировать, однако пополнять их будет нельзя. Источник отмечает, что инициатива получила положительный отклик в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Ранее ФАН сообщал о спасении 40 черных дельфинов, который выбросились на береговой косе Фаруэлл Спит на Южном острове в Новой Зеландии. К сожалению, спасти 9 особей не удалось.

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