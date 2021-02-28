Депутат Бессараб намерена добиться запрета вылова морских млекопитающих

Москва, 28 февраля. Депутат ГД РФ Светлана Бессараб предложила проект закона, который запретит вылов морских млекопитающих, в том числе в культурно-просветительских целях.

Документ, как пишут «Известия», готовится к рассмотрению в Госдуме в первом чтении. Политик отмечает, что во многих государствах вылов этих животных уже запрещен по соображениям морали и этики. Научное сообщество до сих пор не подтвердило лечебный эффект дельфинотерапии, а потребность дельфинариев в млекопитающих только способствует браконьерству.

«Некоторые ситуации абсурдны: дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, государственные органы изымают его, а затем передают «на ответственное хранение» дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно», – объяснила Бессараб.

Принятие закона, по мнению автора, приведет к закрытию дельфинариев. Они исчезнут не сразу, так как многих животных уже нельзя реабилитировать, однако пополнять их будет нельзя. Источник отмечает, что инициатива получила положительный отклик в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Ранее ФАН сообщал о спасении 40 черных дельфинов, который выбросились на береговой косе Фаруэлл Спит на Южном острове в Новой Зеландии. К сожалению, спасти 9 особей не удалось.