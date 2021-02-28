Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Названы семь наиболее вредных блюд русской кухни

Названы семь наиболее вредных блюд русской кухни

Таллин, 28 февраля. Специалисты эстонского издания Postimees назвали семь наиболее вредных, по их версии, блюд русской кухни, некоторые из которых хуже фастфуда.

Самым вредным супом русской кухни оказалась солянка. В журнале напомнили, что обыватели привыкли «по умолчанию» считать все супы полезными и предложили вспомнить состав солянки.

«Колбаски, грудинка, копченые ребрышки, сосиски, ветчина, мясной бульон, соленые огурцы… А где же овощи? Ах да, есть лук, лимон, оливки и зелень для посыпки. Ну и в чем тут польза?» – задались вопросом авторы.

Кроме того, в список попали пирожки, особенно жареные и пирожки из сдобного теста, блины, маринованные грибы, жареный картофель, салаты с майонезом и фаршированная свинина.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала ФАН, какими продуктами можно заменить все вышеперечисленное, чтобы не набрать лишние килограммы. Специалист отметила, что в составе муки для теста должны быть полезные компоненты, а сметану предложили заменить на домашние джемы из натуральных ягод.

Новости партнеров