Спасатели эвакуировали 26 рыбаков с оторванной льдины на Сахалине

Сахалин, 28 февраля. Оказавшиеся на отделившейся льдине в заливе Мордвинова Корсаковского района Сахалина 26 рыбаков успешно спасены.

Спасатели обследовали ледовое поле на предмет других оказавшихся по ту сторону образовавшейся утром 28 февраля трещины, но никого не обнаружили, сообщает региональное ГУ МЧС.

Трещина появилась на расстоянии четырех километров от берега. Сначала ее ширина составляла 30-40 сантиметров, но затем разлом начал постепенно расширяться. В спасательной операции участвовали 12 сотрудников ГИМС, рыбаков вызволяли при помощи семи единиц техники наземного и водного предназначения.

Стихийные трудности испытывают и другие регионы России. Тульская область, по сообщению корреспондентов ФАН, готовится к сильным паводкам: двадцатиградусные морозы закончились резким потеплением, из-за чего область может пострадать от талых вод.

В Адыгее ранее также ввели режим повышенной готовности по причине вероятного обильного выпадения снега, передает RT.