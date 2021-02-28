Ученые из Британии создали объясняющую оптические иллюзии модель мозга

Вашингтон, 28 февраля. Модель человеческого мозга, созданная учеными Кембриджского университета, продемонстрировала механизм работы оптических иллюзий на примере обработки движущихся изображений.

Феномен оптических искажений смогла произвести специально обученная нейронная сеть, сообщает ToDay News Ufa.

Система совершала те же ошибки, что и человеческий мозг, и на ее примере ученые смогли исследовать несовершенства нашего восприятия. Оказалось, что мозг активизирует нейроны, которые настроены на направление, противоположное фактическому.

Ошибочно подчас воспринимается скорость — два объекта на небольшом расстоянии кажутся нашему мозгу быстрее, чем есть на самом деле, а на отдалении друг от друга их скорость, напротив, кажется ниже настоящей.

«Мы уже давно знаем об обратном фи-феномене, но новая модель породила совершенно новое представление о том, как мы его переживаем», — сказал участник исследования Рубин Ридо.

Недавно американские ученые заявили об еще одном важном открытии. Регулярное потребление перца чили способно на 25% снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, как сообщил ФАН.

Российские ученые недавно смогли спроектировать устройство, которое способно управлять искусственными органами с помощью нервных импульсов человека, информирует RT.