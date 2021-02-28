Депутат Рады обвинил Зеленского в желании «нивелировать Конституцию»

Киев, 28 февраля. Депутат украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвини украинского президента Владимира Зеленского в совершении ряда преступлений.

Илья Кива заявил, что Зеленский совершил ряд преступлений и собирается продолжить «преступать закон». Об этом сообщает «112 Украина».

«Зеленский запутался в своих преступлениях, и он будет преступать закон и нивелировать конституцию и далее. В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться», — отметил депутат.

Киев приобрел низкокачественный препарат от коронавируса за 1,5 млрд гривен, которым никто не хочет вакцинироваться. Илья Кива считает, что украинские власти нажились на этом и продолжают совершать преступления. Чтобы скрыть преступления, они устраняют оппозицию.

Ранее известные журналисты Украины потребовали от властей прекратить атаки на СМИ. Десятки известных журналистов Украины создали объединение в попытке защитить свои права. В список вошли 50 представителей СМИ.