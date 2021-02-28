Сауль Альварес нокаутировал турка Йылдырыма и защитил пояса WBC и WBA

Майами, 28 февраля. Мексиканский боксер Сауль Альварес защитил титулы чемпиона мира в весовой категории до 76,2 кг, техническим нокаутом выиграв бой с турецким бойцом Авни Йылдырымом.

Альварес защитил чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирного боксерского совета (WBC) в поединке, который прошел на арене Hard Rock Stadium в Майами (штат Флорида, США). Угол турецкого бойца сдался после трех раундов.

К настоящему моменту 30-летний Альварес имеет в послужном списке 55 побед, в том числе 37 нокаутом, одно поражение и две ничьи.

В январе СМИ сообщили, что нокаут российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина стал лучшим в 2020 году по версии журналистов престижного портала Boxing Scene. Российский спортсмен отметился удачным левым апперкотом в пятом раунде поединка против британца Диллиана Уайта, который прошел 23 августа.