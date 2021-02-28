Дэниел Рэдклифф жалуется, что его постоянно путают с Элайджей Вудом

Лондон, 28 февраля. Актер из франшизы о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф рассказывает, что фанаты постоянно принимают его за звезду трилогии «Властелин Колец» Элайджу Вуда.

Охотники за автографами даже как-то вручили ему на подпись фотографии 40-летнего Элайджи. 31-летний Дэниэл рассказал, что его сотни раз принимали за его знаменитого коллегу. Об этом сообщает издание Mirror.

«Хотя мы оба невысокие, бледные, голубоглазые и темноволосые, я бы сказал, что на самом деле мы не похожи. Но люди считают, что мы выглядим абсолютно одинаково», — заявил актер, сыгравший Гарри Поттера.

Дэниел рассказал, что однажды к нему подошел фанат из Японии и попросил оставить автограф на память. При этом ему дали фотографию, на которой был изображен Элайджа Вуд.

«Первое, что я хотел сказать — это «нет, это не я», но языковой барьер был слишком велик. Поэтому, чтобы справиться с этой ситуацией, я написал «я не Элайджа Вуд» и подписался Дэниелом Рэдклиффом, надеясь, что со временем ему переведут эту фразу», — добавил актер.

Ранее Дэниел Рэдклифф рассказал о самых сложных и стыдных сценах «Гарри Поттера».