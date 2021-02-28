Исследователи дали 10 советов перед вечерним приемом пищи

Доха, 28 февраля. Правильно сбалансированный ужин является залогом отличного самочувствия и грамотного похудения.

Исследователи сформулировали 10 советов, следуя которым можно правильно разгрузить организм перед сном. Al Jazeera пишет, что очень важно не «налегать» на низкокалорийную пишу. Также не следует избегать семейных застолий или вечерних встреч с друзьями.

Итак, первым делом не нужно садиться за ужин с совершенно пустым желудком. Если человек между обедом и ужином надолго останется без еды, он почувствует себя подавлено, что спровоцирует выбор более сытного ужина.

Далее стоит употреблять достаточное количество здоровой еды. Таким образом получится чувствовать себя более сытым. Это будет способствовать определенный объем белка, клетчатки и полезных жиров. Через полчаса после последнего приема пищи нужно выпивать стакан воды.

Важно избегать низкокалорийных блюд. Одни салаты или небольшое количество пищи может привести лишь в большему ожирению в дальнейшем. Лучше всего придерживаться сбалансированного питания с достаточным количеством белков, углеводов и полезных жиров.

Также нужно отказаться от мучного. Они вызывают голод и беспокойство после употребления по ночам.

Ужин точно не должен быть самым калорийным приемом пищи за день. Лучше съедать больше в обед. Это позволит избежать переедания вечером.

Важно следить и за объемом порций. Большое количество еды, что логично, приводит к набору веса. Рацион должен содержать клетчатку и белок. Это очень важные компоненты при похудении.

Отказаться придется и от большого количества сахара и кофеина. И один, и второй влияют на качество сна. Интересной рекомендацией оказался отказ от поедания ужина перед телевизором. Так человек начинает есть неосознанно, переставая замечать количество съеденного.

Последним советом стало время приема пищи. Откладывать ужин не рекомендуется, так как это может вызвать повышение уровня сахара, накопление жиров и резистентность к инсулину, увеличение веса и нарушение обмена веществ. Последний прием пищи должен проходить за три часа до сна. Перед сном лучше всего выйти на небольшую прогулку.

Ранее диетолог назвала вредные для организма свойства хлеба. Высший сорт муки утрачивает пищевые волокна и прочие полезные вещества при технологической обработке.

Фитнес-тренер рассказал, как правильно привести себя в форму. RT пишет, что физические нагрузки при похудении могут быть любыми, достаточно элементарных упражнений.