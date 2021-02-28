Российская фигуристка Туктамышева разделась для мужского журнала Maxim

Москва, 28 февраля. Известная фигуристка, выступающая в одиночном катании, Елизавета Туктамышева снялась обнаженной для журнала Maxim. Глянцевые страницы вышли в продажу 26 февраля.

Спортсменку назвали гордостью страны и присвоили ей звание «Лучшей фигурой фигурного катания». Помимо первой полосы глянца 24-летняя Туктамышева получила несколько страниц со своей фотосессии. Звезда снялась в соблазнительном белье, подчеркивающем упругие ягодицы, а после сняла бюстгальтер и прикрыла пышную грудь руками.

Вместе с фотографиями журнал опубликовал небольшое интервью фигуристки. Она заявила, что была бы не против сняться в постельной сцене, если режиссером картины станет легендарный Вуди Аллен.

«Если будет красиво, и меня угостят мороженым, то почему нет?» — заявила фигуристка.

В завершении Туктамышева призналась, что в юности комплексовала своего небольшого роста. Однако теперь она не страдает от заниженной самооценки.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что певица и бывшая фигуристка Анна Семенович поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, финансово поощряющего своих учеников. По ее мнению, сегодня у спортсменов в фигурном катании условия просто роскошные.