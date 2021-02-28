Онлайн-сервис определил города для бюджетного авиапутешествия на 8 марта

Москва, 28 февраля. Специалисты назвали города, в которые можно недорого слетать 8 марта в Международный женский день.

Эксперты онлайн-сервиса изучили данные бронирований авиабилетов и определили десять городов, в которые можно полететь в Международный женский день за сумму до 15 тысяч рублей. Список пунктов назначения возглавил Санкт-Петербург: из Москвы и обратно билет выходит в среднем 3,9 тысячи рублей. Следом идет Воронеж, куда билеты стоят из столицы 4 тысячи рублей. Тройку лидера замыкает Екатеринбург, билеты до которого оцениваются в 4,9 тысячи рублей, передает OneTwoTrip.

Полет в Уфу, Казань, Махачкалу и Минеральные Воды обойдется от 5 до 10 тысяч рублей. Стоимость билетов в Калининград начинается от 10,3 тысяч рублей. Билеты до Симферополя и Сочи обойдутся от 12 и 14 тысяч рублей соответственно.

Ранее ФАН рассказал, что подарить маме на 8 Марта. Среди занятных идей были названы духи, кухонная утварь, красивый шарф или палантин, что-то для хобби, электронный массажер, поход в спа-салон или театр, путешествие, текстиль, украшения.

Телеканал RT ранее информировал, что авиаперевозки в России могут полностью вернуться к докризисному уровню к середине весны 2021 года.