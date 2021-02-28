Россияне ответили на призыв японских пользователей готовиться к войне с РФ

Москва, 28 февраля. Россияне ответили японским пользователям, которые после новостей о российских учениях на Курильских островах призвали готовиться к нападению на Россию.

О начавшихся 26 февраля учениях сообщил целый ряд крупных японских изданий. Все они процитировали официальное заявление о начале маневров Минобороны РФ, которое подчеркнуло плановый характер учений и указало, что предупреждало о маневрах заранее.

Некоторые японские пользователи решили, что российские учения якобы нацелены на подготовку к нападению на Японию и призвали действовать на опережение. В качестве ответных мер они предложили готовиться к войне с Россией, проводить маневры у российских границ, использовать шпионов, которые будут добиваться распада России «изнутри», и вводить таможенные пошлины и экономические санкции, чтобы «душить» РФ экономически.

Некоторые российские пользователи подчеркнули, что в случае войны Японии не победить Россию, другие отмечали, что Токио следует бороться не с Москвой, а с Вашингтоном.

«Япония не может победить Россию», — констатировал пользователь @dysenking в Twitter.

«Совсем совесть потеряли японские соседи! Очевидно, молодежь высказывается! Старшие, очевидно, знают все события ранее в истории Японии!» — написал Петр Яковлев.

«Опять заголосили самураи! Не против тех борются!» — отметил Андрей Воробьев.