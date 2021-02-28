«Не могу справиться»: Лолита призналась в проблемах со здоровьем

Москва, 28 февраля. Звезда советской и российской эстрады, певица Лолита Милявская в своих социальных сетях призналась, в чем причина ее резкого похудения.

Преображение Лолиты обсуждают на протяжении последних нескольких месяцев. Дмитрий Нагиев оценил фигуру певицы на шоу «Голос» и не сдержался, чтобы не сделать комплимент. По его мнению, 57-летняя певица сейчас выглядит просто превосходно.

Последний месяц Милявская усердно трудилась в театре «Модерн». Артистка по шесть часов в день репетировала роль невесты для новой постановки Юрия Грымова «Женитьба». Всего за месяц ей удалось похудеть на несколько килограммов.

По словам светской львицы, причиной тому стало нервное напряжение перед ее дебютом. Милявская начала принимать успокоительные препараты, чтобы справиться со страхом перед сценой. Порой артистка забывала текст, но в таких случаях всегда помогают коллеги.

«У меня действительно панические атаки», — заявила артистка на пресс-конференции, рассказав, что чувствует перед выходом на сцену.

Недавно Федеральное агентство новостей писало о том, что Лолита вышла замуж в шестой раз. Однако вместо привычных обручальных колец, как выразилась сама артистка, влюбленные обменялись «смешными амулетами». Парапсихолог Мирослава Буш и таролог Элена Гамаюн объяснили, почему знаменитость поступилась древней традицией.

Композитор, пианистка, певица народная артистка РСФСР Людмила Лядова ранее была госпитализирована в Москве с коронавирусной инфекцией, сообщил ее представитель Виталий Мирошников. Об этом информирует телеканал RT.