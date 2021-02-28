«Миллиона никто не получает»: Стоянов рассказал о гонорарах артистов

Москва, 28 февраля. Актер Юрий Стоянов заявил, что раскрывшая размеры гонораров артистов звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова преувеличила суммы, которые получают знаменитости.

Волкова разделила актеров на четыре типа: начинающие, узнаваемые, медийные и мега-звезды. По словам артистки, первые за съемочный день получают от трех до семи тысяч рублей. Узнаваемые актеры зарабатывают от 15 до 25 тысяч, медийные артисты и мега-звезды за съемочный день могут получать от 50 до 100 и до 250 тысяч рублей соответственно.

«Но это все равно не популярные певицы, которые получают за один концерт полмиллиона-миллион», — посетовала звезда «Ворониных».

Стоянов считает, что в нашей стране «миллиона никто не получает». В беседе с изданием iReactor он изложил собственную классификацию артистов.

«Я не продюсер и не эксперт, я просто востребованный артист и могу сказать, что действительно четыре категории есть. Первая категория — хорошие актеры, вторая категория — плохие, третья категория — востребованные, а четвертые — невостребованные. Вот и все категории», — рассказал Стоянов.

Актер признался, что считает публичное обсуждение, а также обнародование чужих доходов некрасивым.

Ранее Стоянов рассказал, сколько стоил один выпуск «Городка», бессменными ведущими которой были он и Илья Олейников. Передача просуществовала почти 20 лет (1993–2012), и обходилась в 25 тысяч долларов за выпуск. Большая часть этой суммы шла на производство шоу и гонорары сотрудникам. Но «что-то перепадало» и ведущим «Городка».