Стала известна причина развода Ким Кардашьян и Канье Уэста

Вашингтон, 28 февраля. В Сеть утекли документы о разводе фотомодели Ким Кардашьян и музыканта Канье Уэста. В них указывается причина развода звездной пары и детали опеки над четырьмя детьми.

Британское издание The Sun сообщает, что проблемы в отношениях звезд начались, когда они сильно поссорились из-за планов на летний отдых. В судебных документах Ким в качестве причины указала «непримиримые разногласия» с известным рэп-исполнителем.

Далее газета подтвердила, что Кардашьян добивается совместной опеки над своими четырьмя детьми: Норт, Сэйнт, Чикаго и Саам. Источники, близкие к семье, утверждают, что Канье согласен с этим решением. Оба родителя придерживаются мнения о совместном воспитании детей. Инсайдеры говорят, что обе стороны уже составили брачный контракт, поскольку состояние звездной пары насчитывало $2 млрд, что могло вызвать разногласия.

Сообщается, что Уэст и Кардашьян настолько далеко продвинулись в судебном разбирательстве, что уже урегулировали вопросы о разделе совместного имущества. На данный момент супружеская пара решает последние детали, а потому об их разводе будет объявлено в ближайшие дни.

Ранее «Федеральное агентство новостей» рассказало, какие звездные пары разведутся в 2021 году.