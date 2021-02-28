Перец чили значительно снижает риск смерти от рака – Express

Вашингтон, 28 февраля. Американские ученые нашли продукт, который на четверть может снизить риск смерти человека от онкологического заболевания.

Специалисты кардиологической ассоциации США выяснили, что регулярное употребление перца чили может на 25% уменьшить риск смерти от заболевания сердца и сосудов, а также от рака пишет издание Express. Медики после изучения данных о 570 тысячах человек отметили, что у включивших этот продукт в свой рацион питания пациентов заметно снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Подобные свойства они объяснили тем, что перец содержит в себе капсаицин, обладающий противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Также он может регулировать уровень глюкозы в крови.

Недавно ФАН писал, что имбирь и чеснок могут спасти от рака и продлить жизнь. Большое количество антиоксидантов в этих продуктах делает их незаменимыми составляющими рациона человека.

Недавно от рака скончался финский пилот, чемпион мира по ралли Ханну Миккола. Ему было 78 лет, сообщает RT.