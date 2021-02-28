Аналитики назвали причины внезапного падения курса рубля в марте

Москва, 28 февраля. На государственную российскую валюту повлияют те же факторы, что и в феврале: стоимость нефти, набирающая обороты всемирная вакцинация от коронавируса и угроза санкций.

Расширение программ вакцинации в странах мира поспособствует росту спроса на рисковые активы, в том числе на рубль, сообщили специалисты в интервью с агентством «Прайм».

«Рост доходностей создает неблагоприятную экономическую конъюнктуру и заставляет инвесторов продавать акции», — прибавил еще один фактор риска ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Специалисты сошлись на том, что окончательный прогноз состоянию рубля на весну 2021 года можно будет дать после заседания ОПЕК+. Во время него станет известна стоимость нефти, с которой неразрывно связан курс российской валюты.

Недавно ФАН сообщил о трех главных рисках для российской экономики в текущем году, по мнению специалистов кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings. Самое главное, что сейчас влияет на экономическое положение дел в стране — ужесточение санкций.