Сериал «ВандаВижн» могут продлить на второй сезон

Калифорния, 28 февраля. Новый сериал по комиксам Marvel может увидеть продолжение. Об этом заявила актриса Элизабет Олсен, однако продюсер Кевин Файги не так уверен в этом.

К завершению первого сезона супергеройского сериала «ВандаВижн» появляется все больше теорий относительно его продолжения. Фанаты строят предположения, основываясь на том, что было показано в первых сериях. Поэтому в интервью для Elle у актрисы Элизабет Олсен, играющей главную роль в сериале, спросили, что она думает по поводу второго сезона.

«Все может быть», — заявила исполнительница роли Ванды Максимофф.

Такой ответ позволяет сохранять сдержанную оптимистичность относительно «ВандаВижн». Однако более развернутый ответ дал глава Marvel Studios Кевин Файги. Он заявил, что какие-то сериалы из «Кинематографической вселенной Марвел» получат продолжение вплоть до 3 сезона, но другие проекты могут перейти в полнометражные фильмы.

«Я слишком долго был в Marvel, чтобы сказать определенное «нет» чему-либо, что касается второго сезона «ВандаВижн». Самое интересное в КВМ — это, очевидно, весь кроссовер, который мы можем сделать между сериями или даже фильмами. Иногда это может быть второй сезон, иногда сериал может перейти в полнометражный фильм и затем вернуться к прежнему формату. Мы уже объявили, что Элизабет Олсен появится в фильме «Доктор Стрэндж 2». Мы объявили, что Тейона Пэррис станет частью сиквела «Капитана Марвел». Есть сериалы, которые, хотя и всегда взаимосвязаны, строятся с учетом нескольких сезонов».

Напомним, сериал «ВандаВижн» начался 15 января 2021 года. Последняя девятая серия выйдет 5 марта. В центре сюжета находятся два супергероя — мутант Ванда Максимофф и робот-андроид Вижн. Персонажи в первой серии живут в 50 годы, но с каждым дальнейшим эпизодом стилистика сериала изменяется, оставляя после себя интригу, которая и стала почвой для фанатских теорий.

Как стало известно ранее, новый сериал от Marvel Studios про хитрого бога Локи стартует на Disney+ 11 июня. Главный герой, согласно сюжету, вопреки желанию начал работать на компанию, которая следит за временем и различными вселенными в MCU.