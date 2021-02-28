Великобритания выделит 5 млрд фунтов на поддержку пострадавших от коронавируса предприятий

Лондон, 28 февраля. Британское правительство намерено выделить дополнительные денежные гранты в размере 5 млрд фунтов для поддержки бизнеса, по которому ударила коронавирусная пандемия.

Интернет-издание Reuters сообщает, что министр финансов Великобритании Риши Сунак объявит о дополнительных грантах для помощи предприятиям, сильно пострадавшим от пандемии. Всего британские власти выделят 5 млрд фунтов стерлингов (7 млрд долларов) и подтвердят это в своем заявлении на следующей неделе.

«Теперь в конце туннеля есть свет, и эти 5 миллиардов фунтов дополнительных денежных грантов дадут возможность бизнесу открыть свои двери с оптимизмом», — сказал Сунак.

Магазины, бары, клубы, гостиницы, рестораны, спортзалы и парикмахерские войдут в число почти 700 тыс. компаний, имеющих право на получение финансовой помощи в размере до 18 тыс. фунтов. Правительство заявило, что всего с начала пандемии на поддержку бизнеса во время кризиса было потрачено 25 млрд фунтов стерлингов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал дату снятия коронавирусных ограничений. Возвращение к нормальной жизни планируется провести в четыре этапа. Последний должен стартовать 21 июня.