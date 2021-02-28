«Живой Кен» Родриго Алвес перенес тяжелую интимную операцию по смене пола

Лондон, 28 февраля. Раньше Родриго Алвес был копией куклы Кена, но после операции по смене пола стал настоящей Барби. Теперь он официально превратился в женщину по имени Джессика.

36-летний британец бразильского происхождения потратил на модификации внешности 650 тыс. фунтов (около 60 млн рублей) и перенес более 100 операций, чтобы приобрести идеальную внешность и стать похожим на Кена. Как только он достиг желаемого результата, он вложил еще 14 тыс. фунтов (около 1,5 млн рублей) на новое перевоплощение.

Сначала Алвес просто объявил о том, что имеет женское альтер-эго по имени Джессика, начал носить платья и парики, а также ярко краситься. Но затем британец все же окончательно вступил на путь изменения пола.

«Я Барби. Я была так несчастлива и чувствовала, что либо сделаю переход, либо умру. Мне нужно ещё несколько операций, чтобы завершить переход, и на этом, клянусь, я покончу с пластикой», — заявлял Алвес в одной из телепередач.

Молодой человек решился на сложнейшую операцию в таиландском Бангкоке. Алвес избавился от мужских половых органов. Он принимает гормональные препараты и планирует вживить в грудь силиконовые импланты. Теперь Джессика мечтает создать семью с детьми.

ФАН ранее составил топ-5 знаменитых по всему миру звезд, которые стали жертвами пластических операций.