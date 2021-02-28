Лавинная опасность объявлена в двух районах Сахалина — МЧС

Южно-Сахалинск, 28 февраля. Сахалинские синоптики объявили 1 марта лавинную опасность на территории двух городских округов на юге острова, сообщает региональный главк МЧС.

Спасатели заявили, что лавинная опасность 1 марта сохраняется на опасных участках Холмского и Невельского районов. Сейчас на территории Сахалина нет вероятности схода лавин, кроме одиночных.

Накануне лавинная опасность объявлялась 28 февраля. Сейчас в области наблюдается пасмурная спокойная погода. Идет снег без ветра, температура в региональном центре — минус один градус.

Накануне Федеральное агентство новостей информировало, что машина скорой помощи оказалась в эпицентре схода снежной лавины на Сахалине. ЧП произошло в районе села Бошняково.