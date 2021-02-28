Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 на Аляске

Джуно, 28 февраля. Подземные толчки магнитудой 5,3 балла зафиксировали американские сейсмологи. Информацию об этом сообщили в Геологической службе США.

Эпицентр стихийного бедствия находится в 3,6 километра от Анкориджа, население которого составляет примерно 294 тысяч человек. Очаг залегает на глубине 42,1 километра. Подтвержденной информации о возможных последствиях случившегося пока не поступало, угрозы цунами нет.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало о землетрясении магнитудой 5,2 балла на территории Исландии. Очаг находился в 268 километров к юго-востоку от Рейкьявика. В целом за прошедшие сутки сейсмологи зафиксировали в регионе несколько подземных толчков на глубине около 5 км магнитудой от 3,0 до 5,0 баллов.