Трехсторонние переговоры по Карабаху пройдут в видеоформате 1 марта

Москва, 28 февраля. В понедельник Россия, Азербайджан, Армения проведут новые переговоры по Нагорному Карабаху, сообщил вице-премьер Правительства РФ Алексей Оверчук.

Стороны договорились провести следующее заседание рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года, передает RT.

Накануне лидеры РФ, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсудили сотрудничество в сфере экономических связей. Речь шла об экспортных поставках по железнодорожным, автомобильным и комбинированным путям. Также стороны обсудили обеспечение перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. По данным Федерального агентства новостей, ход выполнения миротворческой операции в Нагорно-Карабахской Республике был главной темой разговора.