Певцов заявил, что россиян необходимо избавить от передач телеведущего Малахова

Москва, 28 февраля. Народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что россиян необходимо избавить от скандальных передач телеведущего Андрея Малахова и им подобных.

Артист отметил, что на театральную сцену стал проникать авангард, так как режиссеру нечего сказать.

«Понимаете, эти художники, в кавычках, занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы. Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду», — рассказал порталу «Слово и Дело» Певцов.

Артист уверен, что подвергать цензуре необходимо все, что преподносится массовому зрителю в театре, кино, живописи, выставках, но, в первую очередь, телевидении. По мнению Певцова, в «этой комиссии» могут быть искусствоведы, правоведы, представители культурного сообщества и основных церковных конфессий. Они должны решить, «как обезопасить неокрепшие души от масс-культа», что людям важно и нужно.

Певцов также заявил, что смотреть на свою жизнь людям нужно «иначе», концентрируясь на том, что у них есть.

«Если все свои помыслы, желания, устремления направить не на то, чего у нас нет, а на то, что есть — жизнь будет восприниматься по-другому, мы будем ее ценить», — подчеркнул артист.

Певцов не первый раз выступает с громким заявлением. В конце прошлого года звезда сериала «Бандитский Петербург» выступил за захоронение тела Владимира Ленина. Артист затруднился ответить, куда стоит перенести тело Ленина из мавзолея. Он также отметил, что не знает, где находится душа советского идеолога, но встретиться с ней Певцов бы не хотел.