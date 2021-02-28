Эксперт рассказал, как распознать мошенников в Clubhouse

Москва, 28 февраля. Социальная сеть Clubhouse, в которой можно общаться исключительно голосовыми сообщениями, активно привлекает мошенников своим функционалом.

Попасть в Сеть можно только по приглашению участника. Такой «элитарный» подбор вызывает интерес со стороны мошенников. В первую очередь аферисты будут пытаться предложить заработать денег различными способами, рассказал эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук в беседе с радио Sputnik.

«В ситуации, когда есть такая привилегированность, думаю, что предложения от мошенников будут, и они будут касаться, прежде всего, заработка», — объяснил специалист.

Уже известны случаи продажи поддельных приглашений в Clubhouse. В этом случае получить гарантии в подлинности «инвайта» можно лишь в случае, если человек, приславший его, вам знаком, отметил специалист.

Недавно юристы напомнили, какие данные ни в коем случае нельзя сообщать посторонним людям, даже если звонящий представляется сотрудником банка. В первую очередь это касается пин-кода от карты, сообщает ФАН.