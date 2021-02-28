Эксперт рассказал, как определить опасную для здоровья клубнику

Москва, 28 февраля. Многие продавцы добавляют в клубнику вредные для организма добавки и гормоны, рассчитывая улучшить товарный вид продукта. Именно поэтому важно уметь отличать хорошую ягоду.

Эксперт рекомендует учитывать цвет листьев на верхушке ягоды. Свежая клубника — изумрудно-зеленые листья, а у ягод не первой свежести — темно-зеленая листва. Яркий цвет ягод не указывает на то, что клубника вкусная. Многие производители используют красители красного цвета, пишет эксперт издания Sohu.

Покупая клубнику, прежде всего необходимо обратить внимание на фруктовый аромат. Он присуще только тем ягодам, которые созревают естественным путем в саду. Не стоит заглядывать на крупные плоды необычной формы. Это говорит о том, что производитель использовал гормоны для роста ягод. Чрезмерное употребление такой клубники нанесет вред организму.

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