Хилькевич открыла поклонникам свой «страшный секрет»

Москва, 28 февраля. Звезда телесериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич рассказала об одном из своих главных страхов и поделилась способом победить его.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в светло-серых ботильонах, коротком белом платье и светлом парике. В подписи к фото Хилькевич открыла «свой страшный секрет», о которой не знают даже ее мать и муж. Звезда призналась, что раньше сильно стеснялась популярных коллег.

«Я жутко стеснялась „звезд“. С самого детства я ни от кого не фанатела, не старалась ни на кого быть похожей, но каждый раз, когда я пересекалась с высокорейтинговым артистом, меня скрючивал страх изнутри», — написала актриса.

Артистка предположила, что боязнь известных личностей у нее появилась из-за неуверенности в себе. Хилькевич отметила, что сначала боялась показаться на их фоне менее красивой, обаятельной и опытной. Позже артистка опасалась оказаться не такой популярной, как другие звезды.

«Я всю жизнь сравнивала себя. С самого детства. И я думала, что так будет всегда», — подчеркнула актриса.

Но звезда «Универа» нашла способ побороть страх. Актриса научилась осознавать свою истинную ценность и любить себя. Она поняла, что все люди разные и сравнивать себя с другими незачем.

Поклонники Хилькевич поддержали кумира и осыпали артистку комплиментами. За сутки публикация набрала почти 74 тысячи лайков.

Ранее воспитывающая двух дочерей от бизнесмена Артура Волкова Хилькевич призналась, что хочет взять приемного ребенка. Отношения с Артуром Волковым актриса узаконила в 2015 году. Через несколько месяцев после свадьбы на свет появилась старшая дочь пары, которую назвали Арианна. Вторую девочку Хилькевич родила в 2018 году, девочке дали имя Мария.