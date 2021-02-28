Груженный углем состав сошел с рельс в Амурской области

Благовещенск, 28 февраля. По меньшей мере десять вагонов сошли с железнодорожного полотна на территории Сковородинского района на перегоне Большая Омутная — Сгибеево Забайкальской.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, в воскресенье семь из десяти сошедших с рельс вагонов грузового поезда опрокинулись. Пострадавших нет. Нарушен габарит пути в обоих направлениях. Движение приостановлено, на данный момент есть задержка в расписании четырех пассажирских поездов дальнего следования.

На место происшествия для ликвидации последствий аварии прибыли не менее 60 человек, задействовано свыше 20 единиц техники. Вагоны перевозили уголь, инцидент не представляет угрозы для окружающей среды. Оперативный штаб при РЖД расследует обстоятельства произошедшего.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало о том, что жители одного из районных центров Карелии временно остались без теплоснабжения из-за аварии с грузовиком. Машина, как рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов, повредила теплотрассу.