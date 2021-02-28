NI сообщил, что Россия не повторит пережитого при Горбачеве «унижения»

Вашингтон, 28 февраля. Издатель журнала National Interest (NI) Дмитрий Саймс считает, что россияне не хотели бы увидеть повторение «унижения», пережитого во время правления Михаила Горбачева в СССР.

По мнению политолога, Россия хотела бы отменить или, по крайней мере, смягчить санкции, но на серьезные уступки в надежде на «взаимность Запада» в будущем не пойдет.

«Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», — заявил Саймс.

Специалист отметил, что введенные в отношении России санкции должны побудить ее «к более гибкому поведению», но не изолировать и ослабить страну.

Саймс подчеркнул, что будущее американо-российских отношений зависит от выбора Вашингтона. Если США не смогут согласиться ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, Россия станет готовым бросить им вызов препятствием.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США введут пакет новых ограничительных мер против России «в течение недель». Российский вопрос «включает несколько компонентов», отметила представитель администрации президента США Джо Байдена. Таким образом она ответила на вопрос, стоит ли ждать новых рестрикций против РФ после заявления американского лидера о том, что США никогда не признают Крым российским.