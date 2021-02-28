В Новой Зеландии объявлен недельный режим самоизоляции

Веллингтон, 28 февраля. Власти страны объявили в Окленде 7-дневный карантин после того, как был обнаружен новый случай заражения COVID-19 неизвестного происхождения.

Британское издание The Guardian сообщает, что начиная с воскресенья, в крупнейшем городе Новой Зеландии начнет действовать семидневная изоляция. На такие меры правительство пошло в связи с тем, что в мегаполисе был обнаружен новый случай заражения коронавирусом неизвестного типа. С аналогичными ограничениями местные жители уже сталкивались две недели назад, когда власти объявили о трехдневном локдауне. Тогда карантин начался, когда у семьи из трех человек обнаружили новую вариацию британского штамма коронавируса.

«Исходя из этого, мы находимся в неудачном, но необходимом положении, чтобы снова защитить жителей Окленда», — заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Власти объявили карантин третьего уровня. Гражданам можно покидать дом только ради необходимых покупок и обязательной работы. Общественные места останутся закрытыми. В остальной части Новой Зеландии сохранятся ограничения второго уровня. Они исключают публичные собрания.

Напомним, Новая Зеландия является одной из самых успешных стран в борьбе с распространением коронавируса. С начала всемирной пандемии на острове зарегистрировано чуть более 2000 случаев заражения COVID-19.