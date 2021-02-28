IT-эксперт рассказал о непривычном способе использовать камеру смартфона

Москва, 28 февраля. Аналитик рассказал об особенностях датчика Time of flight, который устанавливается в камеры современных смартфонов.

ToF хорошо работает в условиях малого количества света или его отсутствия, что позволяет ему более точно определять расстояние для объекта. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. Он отметил, что датчик чаще всего используется для сканирования лица.

«Если говорить о самой технологии, то датчики Tof излучают короткий инфракрасный световой сигнал, а камера фиксирует время его пролета. Tof-камеры способны измерять расстояние в пределах зоны, отображаемой видеокамерой за один снимок, и это главное достоинство этой функции», – подчеркнул Кусков.

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