Вакцину еще одной компании одобрили для применения в США

Вашингтон, 28 февраля. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило обращение компании Janssen корпорации Johnson & Johnson о регистрации вакцины от коронавируса.

Одобрена регистрация препарата по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

«Сегодня FDA выдало разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах третьей вакцины против COVID-19, вызванного SARS-CoV-2. Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять препарат Janssen в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше», — говорится в распространенном FDA в субботу заявлении.

Это уже третья вакцина, разрешенная к применению на территории США. Для формирования иммунитета будет достаточно всего одной прививки препаратом от Janssen. Вакцины от компаний Moderna, Pfizer и BioNTech требуют двух прививок.

Ранее Минобрнауки РФ анонсировало запуск массовой вакцинации россиян препаратом «КовиВак» в марте. В гражданский оборот поступят первые 120 тыс. доз вакцины.