Доминикана построит забор вдоль границы с Гаити

Санто-Доминго, 28 февраля. Доминиканская Республика начнет строительство забора вдоль своей границы с Гаити в конце 2021 года.

Доминиканский президент Луис Абинадер заявил, что намерен возвести ограждение протяженностью 376 км. Таким образом лидер государства стремится пресечь несанкционированную миграцию и незаконную торговлю со стороны Гаити. Об этом сообщает издание Reuters.

«В течение двух лет мы хотим положить конец серьезным проблемам нелегальной иммиграции, незаконного оборота наркотиков и перемещения угнанных транспортных средств», — заявил президент в своем выступлении перед Конгрессом.

Абинадер добавил, что строительство пограничного заграждения, стоимость которого не разглашается, начнется во второй половине 2021 года. В наиболее проблемных участках будет установлен двойной забор. Помимо этого, будут использоваться датчики движения, камеры распознавания лиц и инфракрасные системы.

Напомним, в 2018 году правительство Доминиканы подсчитало, что на территории республики проживает около 500 тыс. гаитянских эмигрантов. Большая часть из них не имеет вида на жительство.