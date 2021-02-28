Названы виды кашля, при которых следует обратиться к врачу

Москва, 28 февраля. Врач-терапевт-пульмонолог, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов рассказал, при каких видах кашля следует незамедлительно обратиться к специалисту.

«Кашель говорит о наличии патологического процесса, раздражающего кашлевые рецепторы, которые в организме находятся повсюду — от носоглотки до нижних отделов респираторного тракта, включая плевру и диафрагму», — сообщил специалист в интервью порталу «Аргументы и факты».

Врач-терапевт-пульмонолог Института клинической медицины им. Склифосовского Сеченовского университета отметил, что срочного обращения к врачу требует прогрессирующее усиление кашля на фоне ухудшения самочувствия, а также затруднение дыхания, кашель на фоне температуры, сохраняющейся более пяти дней, кашель более двух-трех недель, обильное выделение мокроты, а также появление шума при дыхании.

В некоторых случаях поставить диагноз можно по звучанию кашля, добавил Бекетов. Симптомом коклюша является лающий кашель с судорожным свистящим вдохом и отхождением в конце большого количества слизи. Астматический кашель — сухой, приступообразный, с обильным отделением густой слизи и свистящим дыханием.

Для затека при насморке характерно поверхностное сухое подкашливание без глубоких закашливаний. Оно часто сопровождается хлюпаньем носом. Звук кашля при других заболеваниях может быть очень похожим, заключил врач.

Ранее врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что люди, зараженные коронавирусом, сталкиваются с сильным кашлем, который очень похож на него у обычного курильщика. По словам специалиста, кашель любителей табачной продукции является эпизодическим и чаще всего случается по утрам. Кашель из-за коронавируса не имеет никаких временных привязок и происходит в течении всего дня.