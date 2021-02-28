Ибрагимович наехал на Леброна из-за политики, но тот не стал молчать

Лос-Анджелес, 28 февраля. Известный шведский футболист Златан Ибрагимович посоветовал баскетболисту НБА Леброну Джеймсу держаться подальше от политики, но игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» не оценил совет.

Игрок футбольного клуба «Милан» в недавнем интервью заявил, что такие спортсмены как Джеймс не должны вмешиваться в политику. Однако Леброн не стал молчать и отреагировал на критику в свой адрес. Об этом говорится на сайте телекомпании BBC.

«Я никогда не замолчу о том, что неправильно. Я проповедую о своем народе, и я проповедую о равенстве, социальной несправедливости, расизме, систематическом подавлении избирателей, вещах, которые происходят в нашем сообществе. Я никогда не буду просто заниматься спортом, потому что понимаю, насколько мощна эта платформа и мой голос», — заявил баскетболист.

Леброн остался возмущен словами Златана. Он вспомнил, как футболист ранее неоднократно высказывался на тему расизма. Шведский спортсмен в 2018 году дал интервью для Canal+, в котором заявил, что с ним из-за необычной фамилии обращаются не так, как с другими футболистами. Он посчитал, что к нему проявляли скрытый расизм, и в этом виноваты шведские СМИ.

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