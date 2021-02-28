Японские пользователи призвали к войне с Россией

Токио, 28 февраля. Читатели японских СМИ предложили проводить маневры у российских границ и готовиться к нападению на РФ в ответ на сообщения о российских учениях на Курильских островах.

О начавшихся 26 февраля учениях сообщил целый ряд крупных японских изданий. Все они процитировали официальное заявление о начале маневров Минобороны РФ, которое подчеркнуло плановый характер учений и указало, что предупреждало о маневрах заранее.

Однако некоторые пользователи решили, что российские учения якобы нацелены на подготовку к нападению на Японию и призвали действовать на опережение. Некоторые комментаторы предлагали готовиться к войне с Россией, другие называли российские учения провокацией в отношении острова Хоккайдо.

«Какой там возврат «северных территорий»?! Не идет ли здесь вообще речь о российских планах по захвату Хоккайдо?», — цитирует пользователя под псевдонимом niw РИА Новости.

Часть комментаторов предложили бороться с Россией посредством шпионов, которые «будут добиваться ее распада изнутри», таможенных пошлин и экономических санкций.

«Нельзя позволять России такие действия! Нужно душить ее экономически: ограничивать ее экспорт, давить высокими импортными пошлинами и т.д.», — предложил пользователь bpd.

Ранее политолог Есинори Китано заявил, что Япония не должна питать иллюзий по поводу Курильских островов. В своем материале в издании Shukan Gendai эксперт напомнил о заявлениях президента РФ Владимира Путина, когда он сказал, что власти страны не будут делать ничего, что противоречит Конституции России в отношениях с Японией. Речь идет о статье Основного закона, запрещающей отчуждение территорий страны, пишет Китано.