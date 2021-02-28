Сумасшедший пенсионер из Уфы полгода жил с мертвецом

Уфа, 28 февраля. Пожилой мужчина на протяжении полугода не замечал в квартире труп умершего брата, который якобы уехал на заработки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Труп мужчины обнаружил его знакомый, который пришел к нему в гости. Разложившееся тело лежало посреди комнаты, лицом вниз. Жители многоэтажки неоднократно жаловались на ужасный трупный запах, который доносился из квартиры пожилого мужчины.

Как заявил пожилой брат покойного, он не знал о трупе и вони не чувствовал. Пенсионер думал, что родственник уехал на заработки и в комнату к нему не заходил.

«Он сказал: «Ко мне не заходить». Я и не заходил», — заявил пенсионер в беседе с РЕН ТВ.

Прибывшие на место происшествия криминалисты установили, что мужчина умер шесть месяцев назад. Он работал вахтовиком и любил выпить. После обнаружения тела брат покойного был доставлен в полицию для дачи показаний, где у него выявили психологическое расстройство.

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