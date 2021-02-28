Инфекционист объяснил, почему весной случится новая вспышка COVID-19

Москва, 28 февраля. Главной причиной весенней вспышки COVID-19 будет сезонное снижение иммунитета, также поспособствует уменьшение физических нагрузок и исчезновение антител после заболевания.

Люди после зимнего периода испытывают недостаток свежего воздуха и страдают от депрессивных угнетенных настроений, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с «Аргументами и фактами».

«Зимой мало солнца, значит, мало вырабатывается витамина D. Плюс у людей обычно весной наблюдается нехватка других витаминов», — объяснил специалист.

Сезонная вспышка ОРВИ, которая наступит весной, увеличит нагрузку на иммунитет. Он и без того ослаблен в результате длительного нахождения в стенах квартиры из-за свирепых морозов в этом году.

Недавно представитель компании «Вектор» объяснил, почему уровень антител к COVID-19 не является ключевым показателем устойчивости организма к вирусу. Как сообщает ФАН, специалист заявил о необходимости комплексной защиты от коронавирусной инфекции.