Правила выдачи пособия на ребенка меняются в России с 1 марта

Москва, 28 февраля. Срок беззаявительного порядка назначения семьям с низким доходом ежемесячных выплат на детей истекает в России 1 марта.

Выплаты, согласно Федеральному закону N 345-ФЗ от 27 октября 2020 года, ежемесячно начислялись семьям после рождения или усыновления первого, либо второго ребенка. Они также положены семьям, в которых среднедушевой доход на человека меньше двух установленных в регионе проживания прожиточных минимумов для трудоспособных граждан, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что денежное пособие на погребение при учете районного коэффициента в проиндексированном размере от Пенсионного фонда РФ будет достигать до 12 тыс. рублей. Деньги будет выплачивать тот региональный орган ПФР, где умерший получал пенсию.