Юрист напомнил, какие данные нельзя сообщать банковским работникам

Москва, 28 февраля. Пин-коды, пароли от интернет-банка и карточки — информация, которую нельзя сообщать по телефону никому, даже если звонящий представился банковским работником.

Банки никогда не запрашивают перечисленные персональные сведения. Чтобы быть уверенным, что данные не попадут в недобросовестные руки, лучше перезвонить в банк самостоятельно по номеру на карте, посоветовал советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов в беседе с «Прайм».

«Самое главное правило – быть бдительными. Банковская сфера и цифровые технологии – это то, что очень быстро развивается. Поэтому предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно», — рассказал специалист.

Он напомнил, что сейчас мошенники используют номера, похожие на банковские, и этим могут обмануть доверчивого пользователя. В этом случае есть только один способ полностью обезопасить себя от аферистов, который ранее раскрыли специалисты по данным ФАН.