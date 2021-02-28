В Сергиево-Посадском районе Московской области, на необычайно живописном побережье быстротечной реки Вори, в небольшом отдалении от столицы расположен красивейший историко-художественный, литературный и архитектурный памятник – музей-заповедник Абрамцево, также именуемый усадьбой Абрамцево. Его территория, охватывающая приблизительно 50 гектаров, наводнена многочисленными историческими постройками, украшена уютной парковой зоной и тенистой набережной и содержит в себе свыше 25 тысяч уникальных образцов живописи и скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства, изделий русских-народных промыслов и архивных фотокарточек, принадлежащих бывшим владельцам здешних земель. Не случайно усадьба Абрамцево, получившая широкую известность в середине прошлого столетия, и по сей день является центром притяжения ценителей истории и приверженцев культурного семейного отдыха не только со всего Подмосковья, но и из других уголков России. Предлагаем вам окунуться в историю этого заповедного места, прочувствовать его уникальную энергетику, прогуляться по литературно-художественным экспозициям и другим популярным маршрутам Абрамцево, сохраняющим свое очарование зимой, весной, летом и осенью.

Как добраться до музея-заповедника – исторической жемчужины Подмосковья

Отправиться в усадьбу Абрамцево удобнее всего из столицы, воспользовавшись, к примеру самым беспробочным транспортом – электричками. Отправляются электропоезда с Ярославского вокзала. Следует выбрать направление на Сергиев Посад или Александров и приобрести билет до станции Хотьково или Абрамцево. В первом случае автобус либо маршрутное такси №55 доставит вас прямиком до главного входа на заповедную территорию, а во втором придется немного прогуляться до усадьбы собственным ходом по лесной тропе.

Если вы путешествуете на личном автомобиле, то путь ваш будет лежать от столицы по Ярославскому шоссе. Достигнув поворота на Радонеж и Лешково, далее вам потребуется добраться до Хотьково, повернуть на Абрамцево, и уже оттуда по основной дороге – буквально рукой подать до нашей достопримечательности. Кстати, если вы располагаете дополнительным временем, то обратите внимание, что расположение Абрамцево на карте практически совпадает с местонахождением другой не менее популярной достопримечательности Московской области. Это Сергиев Посад – место паломничества православных верующих и средоточие множества туристических красот, способных очаровать и вдохновить вас ничуть не меньше, чем история Абрамцево.

Содружество «мамонтовских» художников

Более четверти века единственным, кому принадлежало Абрамцево, был русский писатель Сергей Аксаков, однако после его смерти имение мало-помалу стало приходить в запустение, и дочь писателя Софья Сергеевна приняла решение продать его. Новым хозяином усадьбы в 1870 году стал известный русский меценат и промышленник Савва Мамонтов. Имение было куплено им за 15 000 тогдашних рублей.

Неудивительно, что вокруг деятельного Саввы Ивановича и, как следствие, в приобретенной им усадьбе Абрамцево, уже в середине 1870-х годов сформировался крупный очаг культуры, также известный как «мамонтовский кружок». В подмосковное имение мецената как на короткий срок, так и на все лето приезжали многочисленные художники – от малоизвестных до самых именитых. Завсегдатаями кружка были И. Репин, В. Серов, М. Врубель, В. Поленов и другие классики. Вдохновленные естественной красотой и гармонией природы, здесь усердно творили, ставили любительские спектакли, воплощали архитектурные и дизайнерские замыслы и даже, в какой-то мере, сформировали свой собственный «неорусский» стиль, вобравший в себя некоторые черты модерна. Воплощая свои творческие идеи и интересы, члены кружка создали в Абрамцево две уникальные мастерские, предназначенные для столяров и резчиков (1885 г.) и мастеров по керамике (1890 г.). Это способствовало возрождению кустарных народных художественных промыслов. Мамонтовцы намеревались вернуть истинно русскому прикладному искусству не только его поэтическую сущность, но и истинное предназначение – разнообразить и украшать каждодневную жизнедеятельность человека. Впрочем, это не помешало художникам по-своему осмысливать и перерабатывать стилистические особенности народного творчества. Впрочем, ни своего устава, ни каких-либо других официально сформулированных «манифестов» абрамцевское сообщество не имело: вся здешняя эстетика базировалась лишь на особой духовной атмосфере творчества, едва уловимой для стороннего наблюдателя. Тем не менее, «абрамцевский» стиль как немногочисленное, но весьма самобытное явление в русском искусстве, непрерывно развивался и дополнялся и способствовал возникновению на стыке 19-20 веков аналогичных крупных оазисов народного творчества: к примеру, в Талашкино – усадьбе князей Тенишевых, расположенной в Смоленской области.

«Абрамцево. Искусство ХХ века» – уникальная постоянная экспозиция музея-заповедника

Усадьба Абрамцево, как уже было сказано, является настоящим собранием уникальных творений изобразительного искусства XX века. Постоянная экспозиция, которая так и называется – «Абрамцево. Искусство ХХ века» – была впервые открыта для ценителей художественного творчества в 1971 году и размещалась в здании бывшего лечебного корпуса здешнего санаторного комплекса. Красивейшее здание, выполненное в псевдоклассическом стиле, было воздвигнуто в 1938 году напротив основного усадебного дома. Сама же экспозиция главным образом посвящена творчеству художников, входящих в состав содружества «Бубновый валет». Многие представители этой организации жили и творили в так называемом Поселке художников, который был основан в 1930-х годах на другом берегу Вори, в непосредственной близости от усадьбы Абрамцево.

Усадебный дом – старинный образец русского деревянного классицизма

Центральной и самой старой постройкой, принадлежащей к усадебному комплексу Абрамцево, является одноэтажный усадебный дом. Он был возведен в конце XVIII века и несмотря на многократную модернизацию все же сохранил свою былую гармонию, равно как и первоначальный симметричный силуэт. Его восточный фасад, вдоль которого располагались парадные комнаты, выходит окнами в парк, а западный, скрывающий повседневные покои хозяев усадьбы – во двор. В 1797 году к зданию был пристроен мезонин, в одной из комнат которого останавливались многочисленные гости имения, в том числе, Николай Гоголь. Позже уже известный нам Савва Мамонтов распорядился не только отремонтировать, но и расширить дом, показавшийся его семье тесноватым. Он же кропотливо собирал предметы нынешней экспозиции, посвященной прежним хозяевам усадьбы Аксаковым.

Усадебная кухня – живой памятник крестьянскому быту

Здание усадебной кухни выстроено в 1870 году взамен старой кухни, существовавшей при Аксаковых. Пока усадебный дом перестраивался, кухня служила жилым помещением, а позже была «переквалифицирована» в, собственно, кухню и комнату для прислуги. Как и положено, по центру здания располагалась печь.

В наши дни кухня хранит в себе уникальную коллекцию мебели, резных предметов обихода, солонок, прялок, чайниц, бураков и других экземпляров, олицетворяющих крестьянский быт. Все они были с любовью собраны по разным губерниям – Вологодской, Архангельской, Средне-Поволжской и т. д. – участниками мамонтовского кружка, которые считали эту деятельность одним из важнейших направлений своей работы. Действительно, кто, как не художник мог по-настоящему оценить красоту и неповторимость предметов крестьянского обихода, сделать их образцами для множества эскизов и источником вдохновения для создания новых произведений искусства.

Русские архитектурные мотивы в мастерской усадебного комплекса

Здание мастерской возведено в 1873 году. Автором проекта стал архитектор Виктор Гартман. Мастерская возникла на месте разобранного флигеля и представляет собой жилую пристройку в один этаж, дополненную, собственно, мастерской. Это единственное дошедшее до наших дней деревянное произведение Гартмана, характерный образец псевдорусского стиля – своего рода архитектурной эклектики. Элементы народного творчества представлены здесь, к примеру, резным орнаментом, позаимствованным из народных вышивок.

При Мамонтовых мастерская долгое время была рабочим местом И. Репина, М. Антокольского и других творцов, а в жилой половине останавливались такие известные мастера, как В. Серов и П. Кончаловский.

С 2016 года в здании открыта постоянная экспозиция «Михаил Врубель. Живопись, керамика», посвященная одному из ярчайших представителей русского искусства Михаилу Врубелю, тесно связанному с содружеством художников в Абрамцево.

Дом-дача Поленова: вдохновляющая простота на службе у мастера

Поленовский дом был создан на территории усадебного комплекса Абрамцево в 1882 году. Это деревянное здание также является одноэтажным. Длительное время дом служил мастерской художнику В. Поленову и был местом для проведения домашних спектаклей. Внутренний интерьер был крайне простым, равно как и обстановка в доме: стол, шкаф и лавки – вот и все убранство. Начиная с XX века здание в летний период снимали представители мира искусства, а в годы Первой мировой войны в нем размещался лазарет.

Церковь Спаса Нерукотворного: утонченная старина

Помимо усадебного дома, центральное место в музейном комплексе занимает Церковь Спаса в Абрамцеве. Первоначальный проект этого храма был создан В. Поленовым по образу и подобию храм Спаса на Нередице под Новгородом. Вход в центровой западный фасад церкви напоминал портал и был выполнен как звонница и украшен ликом Спаса Нерукотворного. Со стороны алтаря планировалось расположить три Апсиды. В северном фасаде были предусмотрены два окна, а края стен дополняли массивные контрфорсы. В целом впечатление от проекта было довольно суровым, к тому же, он был достаточно сложным и в исполнении.

Эстафету работы над будущим храмом принял В. Васнецов. Вдохновленный Кремлем и московскими церквями, мастер изменил пропорции церкви, добился наилучшего освещения внутренних помещений и придал проекту более парадный, «воздушный» и сбалансированный облик. Строительство было начато в 1881 году с привлечением как всей «семьи» художников, так и лично Саввы Ивановича. Ключевая роль в сотворении внутреннего интерьера все же была отведена Поленову: в соответствии с его эскизами были выполнены подсвечники, хоругви, иконостас и другие предметы. А в иконостасе храма присутствуют работы Репина, Васнецова и прочих абрамцевских мастеров. В целом церковь Спаса разительно отличается от архитектурных произведений «русского» стиля, утонченно стилизована под старину и удачно вплетает в свой облик средневековые архитектурные мотивы.

Беседка-избушка на курьих ножках и Баня-теремок – сказки, воплощенные в жизнь

Уже сами названия – Баня-теремок и Избушка на курьих ножках – говорят об оригинальности этих двух абрамцевских построек. Баня создана в 1877 году по чертежам И. Ропета (Петрова) и представляет собой здание с мезонином к северу от главного усадебного корпуса. В центре постройки находится печь, а венчает ее четырехскатная высокая крыша. В сочетании с мелкими окошками и низенькой дверью баня имеет причудливый облик, благодаря которому она и приобрела свое второе название – теремок. Баню в те времена использовали как по своему непосредственному назначению, так и в качестве жилой постройки для гостей.

В свою очередь, Избушка на курьих ножках являет собой замысловатую сказочную беседку, выполненную в 1883 году по задумке Васнецова. В ее основе находится сруб, покоящийся на пнях и увенчанный конской головой, также вырезанной из дерева. К постройке присоединяются крытые соломой сени и небольшой грубоватый балкончик, а фронтоны «избушки» украшают изображения летучей мыши и совы. При виде беседки так и хочется с выражением продекламировать что-то вроде «Там русский дух, там Русью пахнет».

Музей-усадьба Абрамцево детям

Заповедная зона Абрамцево славится как место комфортного и познавательного отдыха для всей семьи не случайно, ведь здесь предлагают разнообразные экскурсионные и творческие программы не только для взрослых, но и для маленьких путешественников. Развивающие занятия для школьников и дошколят включают в себя «теоретическую» экскурсионную часть, а также творческие задания и проводятся здешними штатными специалистами – художниками, искусствоведами и педагогами – на базе постоянных экспозиций и выставок Абрамцево. Экскурсии и обучающие программы, предназначенные специально для детей – как групповые, так и индивидуальные – также проходят в живописном усадебном парке. Среди них – «Абрамцевские узоры», «Керамическая сказка», «В гости в усадьбу», «Телепортация в прошлое» и другие. Приблизительная стоимость участия одного ребенка в программе составляет на сегодняшний день от 200 до 500 рублей.