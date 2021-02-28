Мальчик в красной куртке загадочно исчез в Ставропольском крае

Ставрополь, 28 февраля. Подросток без вести пропал в Новоалександровском районе Ставропольского края, сообщает региональный главк МВД.

Известно, что 13-летний мальчик покинул свой дом в поселке Темижбекск около 13:30 субботы. С тех пор он не вернулся.

Ребенок был одет в красную куртку. Предполагается, что он может быть в Новоалександровске.

Полицейские организовали мероприятия по поиску без вести пропавшего мальчика. Ориентировка с приметами была передана всем патрульным экипажам и оперативным службам.

Ранее семилетний ребенок не вернулся с прогулки в Калининградской области. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.