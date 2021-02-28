Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Назван период стажа, который не засчитают при назначении пенсии

Назван период стажа, который не засчитают при назначении пенсии

Омск, 28 февраля. Специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, какой период стажа не засчитают россиянам при назначении льготной страховой пенсии по старости.

В ПФР ответили на жалобу педагога из Омской области, которой при назначении льготной пенсии не засчитали в стаж два месяца — время прохождения курсов повышения квалификации.

Специалисты фонда отметили, что установление для работников льготных условий предоставления права на досрочную пенсию связано с выполнением работы, при которой организм подвергался неблагоприятному воздействию различных факторов, обусловленных характером и спецификой профессиональной деятельности.

«В периоды нахождения на курсах повышения квалификации с отрывом от производства гражданин воздействию таких факторов не подвергается. Соответственно, основания для включения курсов в льготный стаж нет», — цитирует специалистов ПФР PRIMPRESS.

В Фонде уточнили, что эта позиция подтверждена определениями Конституционного суда России.

В Правительство РФ направили на рассмотрение инициативу по предоставлению права на досрочную пенсию для работников предприятий по добыче руды. Автором идеи выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Новости партнеров