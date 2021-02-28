Два человека заживо сгорели при пожаре в Новгородской области

Великий Новгород, 28 февраля. Пожар в Хвойнинском районе Новгородской области унес жизни двух человек.

Сообщение об этом находится на официальном сайте регионального главка МЧС. Информация о возгорании в двухквартирном доме в деревне Кабожа поступила в 17:17 по Москве. Когда пожарные расчеты прибыли на место, огонь охватил всю кровлю дома. Пожар был ликвидирован в 18:35.

Недавно стало известно, что причиной пожара в кафе Ташкента с пятью погибшими мог быть поджог. По предварительным данным, эти пять человек не только работали в кафе, но и проживали в том же здании.