Болельщики первенства СКФО по дзюдо устроили массовую драку в Дагестане

Каспийск, 28 февраля. Дагестанская полиция проводит проверку по факту массовой драки на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо в Каспийске.

Согласно данным ТАСС, участниками стычки стали болельщики. Спортивное первенство проходит 27 и 28 февраля.

«Правоохранительные органы проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение», – рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Информацию подтвердил и врио министра спорта региона Магомед Магомедов. Он отметил, что в настоящее время собираются все стороны конфликта. Уже достигнуто примирение.

«Но тем не менее это далеко не спортивное поведение. Кроме того, проведем служебное расследование, кто допустил или инициировал конфликт, будут наказаны вплоть до дисквалификации», – отметил он

Магомедов добавил, что участие в стычке спортсмены не принимали. По его информации, задержаний со стороны правоохранителей не было.

Столичная полиция задержала трех человек, подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени» Александра Дитковского и его друга, сообщил источник ФАН. Как стало известно ранее, нападение произошло на парковке.